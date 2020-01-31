"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление

Советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, на несколько дней переполошившая поклонников, "пропав" в джунглях Мексики, возвращаясь от подруги, выступила с заявлением.

Ролик опубликован в Instagram артистки, и в нем она жалуется на ту негативную реакцию, что вызывало в СМИ и социальных сетях ее "исчезновение".

"Я вам честно хочу сказать - я в таком шоке. Ребят, у меня такое чувство, что вы все больны. Вы что, в зомби превратились все?" - недоумевает "Мэри Поппинс". Далее призывая своих критиков не заходить больше на ее аккаунт, так как они ее не поймут и, соответственно, нечего им там делать.

"Я человек духа, я свободный человек", - заявила Наталья. Отметив, что ни перед кем не отчитывается и может отключать свои телефоны тогда, когда ей вздумается. И агрессия, проявленная злопыхателями, ей непонятна. Особенно в отношении женщины.

По взвешенному мнению Андрейченко, сначала нужно было во всем разобраться хорошенько, и только потом "бросаться".

Напомним. Ранее PR-директор Андрейченко Ян Трунцев сообщил через соцсети, что артистка пропала 25 января в городе Канкун. Позже Наталья нашлась, проинформировав, что встречалась в джунглях с мировыми духовными лидерами.