Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Советская, российская и американская актриса Наталья Андрейченко, переполошившая близких после того, как пропала в Мексике, возвращаясь от подруги, вышла на связь.

Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".

Пояснительный видеоролик опубликован сегодня утром в Instagram артистки.

"Друзья мои!!!!!!!! Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...", - уточнила Наталья (стиль авторский).

По словам Андрейченко, когда она в субботу уехала от подруги в середине дня домой, ее уже ждала машина - "для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей", где "организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира".

Причем когда Наталью привезли к данным духовным лидерам, у нее на груди "уже была табличка "silence" / молчание".

"В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить", - пишет актриса. Соответственно, не приветствуется там и использование мобильной связи. Поэтому телефоны Андрейченко включила только когда ее доставили домой, пишет звезда "Сибириады" и "Мэри Поппинс, до свидания".

Не прояснив вопрос, что мешало заранее предупредить о предстоящем ритуале родных.