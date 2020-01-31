Западные СМИ отметили рост военной мощи России

В Европе считают, что сегодня Россия сильна как никогда. Здесь даже провели исследование, которым занимался Исследовательский институт национальной обороны при Минобороны Швеции.

По его данным, Россия значительно увеличила свои оборонные расходы, а также количество военных учений, пишет ИноСМИ, ссылаясь на немецкую газету Die Welt. Отмечается, что боевая мощь с 2008 года значительно возросла. "Нас беспокоит растущее региональное превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе НАТО, которое подкрепляется ядерными средствами", - цитируют исследование.

Есть у России и гиперзвуковой "Авангард", который не в состоянии сдержать ни одна западная система ПРО. Кроме того, разрабатываются разведывательные и ударные беспилотники, лазерные и гиперзвуковые системы, а также роботы.

Беспокоят исследователей и подводные лодки класса "Борей", которые считаются невероятно маневренными. Они оснащены межконтинентальными ракетами, несущими ядерные боеголовки, с дальностью полета в 8 тысяч километров. Кроме того, есть подводный беспилотник "Посейдон". Сейчас он находится на стадии испытаний, но будет способен нанести большой урон западном альянсу. НАТО не может установить ни его координаты, ни ликвидировать, считают эксперты, подготовившие исследование.