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36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Поп-музыка
    01.02.2020, 15:37
Текст:   Олег Усков

Российская певица МакSим, Марина Амбросимова, попавшая в прошлом году в серьезную автокатастрофу, уходит со сцены.

Об этом в Instagram объявила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова. Уточнив, что виной тому - проблемы Марины со здоровьем.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск", - пишет менеджер. Добавив, что отпуск … начинается сегодня - и "на неопределенный срок".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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При этом Соколова и ее клиентка приносят глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий.

Как менеджер конкретизировала в комментарии "Звезде", у певицы, которая до сих пор находится в больнице "в состоянии средней степени тяжести", - "с сосудами проблемы, она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят".

Марина Амбросимова родилась в 1983 году в Казани. Дебютный альбом - "Трудный возраст" - выпустила в 2006-м. В конце минувшего года певица объявила, что вновь выходит замуж.

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