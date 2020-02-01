Аббас заявил о прекращении любых отношений с США и Израилем

Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после объявления американским президентом "сделки века" об урегулировании палестино-израильских отношений, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

На внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире политик сообщил, что направил письма в адрес премьер-министра Израиля, а также администрации США. В документе говорится, что у Палестины с ними не будет никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, с учетом отрицания ранее заключенных соглашений и международного права.

Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи. "Я предпочту построить больницу, а не купить танк", - подчеркнул палестинский лидер.

Напомним, 28 января президент Дональд Трамп представил проект соглашения, которое, по его мнению, должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Этот план, в том числе, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.