Аббас заявил о прекращении любых отношений с США и Израилем

Новости

Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом 17:53
Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая 17:36
Лондон посчитал себя свободным для заключения новых торговых соглашений 17:30
Рассекречен дизайн решетки "Русского Прадо" от УАЗа 17:17
Экс-глава таможенной службы Болгарии задержан по делу о наркотиках 17:02
Пожар у метро "Владыкино" в Москве потушат с поезда 17:00
Захар Прилепин возглавил новую партию "За правду" 16:39
Петербург пережил самый теплый январь в своей истории 16:32
С подозрением на коронавирус госпитализирован китайский студент в Карелии 16:27
Петербурженка пожаловалась на избиение в больнице 16:15
Япония намерена сбросить в море 1,2 миллиона тонн радиоактивной воды 16:14
"Локомотив" по пенальти уступил "Партизану" на турнире в Катаре 16:06
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 15:37
Психологи выяснили, как повысить обучаемость школьников на 30 процентов 15:26
Китайских студентов в Тюмени повторно проверят на коронавирус на 10-й день 15:22
Физики вычислили, почему люди совершают ошибки и делают глупости 15:20
Игорь Крутой назвал представителя России на "Евровидении-2020" 15:04
Высота 776: Подвиг десантников под Улус-Кертом увековечили в живописи 14:55
Ректор тюменского вуза: у студентки с коронавирусом был минимум контактов 14:49
Путин поблагодарил Патриарха за любовь к вере и Отечеству 14:41
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса 14:34
В баскетбольной Суперлиге 1 единолично лидирует БК "Самара" 14:34
Рублево-Архангельскую линию метро начнут строить до конца года 14:34
Стивен Кинг обвинил "Оскар" в фальсификации из-за расизма 13:50
Disney ищет чернокожих актрис на роли сестер русалочки Ариэль 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 17:05
Рубрика: В мире

Аббас заявил о прекращении любых отношений с США и Израилем

Текст: Александр Саможнев
Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после объявления американским президентом "сделки века" об урегулировании палестино-израильских отношений, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Фото: REUTERS/Carlo Allegri Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

На внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире политик сообщил, что направил письма в адрес премьер-министра Израиля, а также администрации США. В документе говорится, что у Палестины с ними не будет никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, с учетом отрицания ранее заключенных соглашений и международного права.

Как мировое сообщество раскритиковало "сделку века" Трампа

Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи. "Я предпочту построить больницу, а не купить танк", - подчеркнул палестинский лидер.

Напомним, 28 января президент Дональд Трамп представил проект соглашения, которое, по его мнению, должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Этот план, в том числе, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль В мире США Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом
В Минтруде опровергли изменение правил увольнения работников
Володин назвал Послание президента самым важным событием января
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Медики Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев