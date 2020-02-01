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Игорь Крутой назвал представителя России на "Евровидении-2020"

Поп-музыка
    01.02.2020, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советский, российский композитор, продюсер и певец Игорь Крутой назвал возможного представителя России на песенном конкурсе "Евровидение" этого года. По мнению музыканта, им может быть Александр Панайотов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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При этом композитор подчеркнул, что вероятность этого - "процентов на девяносто".

Как напоминает РИА Новости, ранее глава Первого канала Константин Эрнст сообщал, что решение о конкурсанте России на "Евровидении", как правило, принимается до конца февраля.

Представитель Панайотова от комментария воздержался. Комментариями от Первого канала РИА пока также не располагает.

Александру Панайотову 35 лет, родился в Запорожье. Дебютный альбом выпустил в 2006-м. В том же году дебютировал на экранах - в сериале "Не родись красивой", в эпизодической роли. Далее исполнил песню для русской локализации "Зачарованной", озвучил Фреда в "Бунте ушастых", снялся в "Большой игре" и мюзикле "1001 ночь, или Территория любви".

65-е "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме - после некоторой чехарды с локациями.

В прошлом году Россию на "Евровидении" во второй раз представлял Сергей Лазарев, вновь занявший - как и в 2016 году - третье место.

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