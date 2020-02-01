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01.02.2020 19:40
Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал, чем особенно опасен вирус 2019-nCoV

Текст: Ирина Невинная

Опасность вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, определяется двумя основными факторами: степенью их контагиозности (то есть способностью быстро передаваться от больных людей или животных здоровым) и тяжестью вызываемого заболевания, возможных осложнений и уровня смертности. Новый коронавирус отличается меньшей скоростью распространения по сравнению с обычным гриппом, но может приводить к тяжелой вирусной пневмонии, и в этом его главная опасность, сообщил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев. Малышев долгое время выполнял обязанности главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы.

Фото: EPA-EFE/ DANIEL IRUNGU
Как будут изолировать людей, контактировавших с коронавирусом

"Скорость распространения респираторных вирусов, вероятность их передачи от заболевшего человека здоровому зависит от того, поражает вирус верхние или нижние дыхательные пути, - пояснил эксперт. - Если поражается верхняя треть трахеи, - распространение инфекции идет быстрее. Если инфекцией захвачены нижняя часть трахеи и легкие, - заболевание протекает тяжелее, но больной менее заразен, и инфекция распространяется более медленными темпами".

Еще одно опасное свойство нового коронавируса - это длительный инкубационный период, то есть время, когда человек еще не чувствует симптомов болезни, но уже может быть источником заражения для окружающих. "Во всех официальных источниках - и китайских специалистов, и ВОЗ, говорится, что инкубационный период у 2019-nCoV - две недели, хотя по последним данным, есть случаи, когда контакт с инфицированным человеком мог быть за три недели до появления признаков болезни", - сказал Николай Малышев. Такой длительный инкубационный период способствует неконтролируемому распространению вируса и возникновению эпидемии.

Он отметил, что основные пути заражения - воздушно-капельный (при контакте с больным), контактный (через рукопожатие или с загрязненных поверхностей вирус попадает на руки, и если их не продезинфицировать - на кожу лица, в глаза, слизистые и проникает в организм), а также воздушно-пылевой - при недостаточно тщательной уборке помещений, в которых находились больные.

"Исходя из способов передачи, легко определить и основные меры защиты, - отметил Малышев. - Прежде всего, как можно чаще мыть руки, не касаться ими лица и глаз, избегать скопления людей и носить в общественных местах защитную маску. Что бы ни говорили противники масок, их ношение снижает угрозу заражения вполовину".

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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