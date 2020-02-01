Инфекционист рассказал, чем особенно опасен вирус 2019-nCoV

Опасность вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, определяется двумя основными факторами: степенью их контагиозности (то есть способностью быстро передаваться от больных людей или животных здоровым) и тяжестью вызываемого заболевания, возможных осложнений и уровня смертности. Новый коронавирус отличается меньшей скоростью распространения по сравнению с обычным гриппом, но может приводить к тяжелой вирусной пневмонии, и в этом его главная опасность, сообщил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев. Малышев долгое время выполнял обязанности главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы.

"Скорость распространения респираторных вирусов, вероятность их передачи от заболевшего человека здоровому зависит от того, поражает вирус верхние или нижние дыхательные пути, - пояснил эксперт. - Если поражается верхняя треть трахеи, - распространение инфекции идет быстрее. Если инфекцией захвачены нижняя часть трахеи и легкие, - заболевание протекает тяжелее, но больной менее заразен, и инфекция распространяется более медленными темпами".

Еще одно опасное свойство нового коронавируса - это длительный инкубационный период, то есть время, когда человек еще не чувствует симптомов болезни, но уже может быть источником заражения для окружающих. "Во всех официальных источниках - и китайских специалистов, и ВОЗ, говорится, что инкубационный период у 2019-nCoV - две недели, хотя по последним данным, есть случаи, когда контакт с инфицированным человеком мог быть за три недели до появления признаков болезни", - сказал Николай Малышев. Такой длительный инкубационный период способствует неконтролируемому распространению вируса и возникновению эпидемии.

Он отметил, что основные пути заражения - воздушно-капельный (при контакте с больным), контактный (через рукопожатие или с загрязненных поверхностей вирус попадает на руки, и если их не продезинфицировать - на кожу лица, в глаза, слизистые и проникает в организм), а также воздушно-пылевой - при недостаточно тщательной уборке помещений, в которых находились больные.

"Исходя из способов передачи, легко определить и основные меры защиты, - отметил Малышев. - Прежде всего, как можно чаще мыть руки, не касаться ими лица и глаз, избегать скопления людей и носить в общественных местах защитную маску. Что бы ни говорили противники масок, их ношение снижает угрозу заражения вполовину".