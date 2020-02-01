Появились первые снимки размножения коронавируса под микроскопом

В интернете опубликованы первые снимки, запечатлевшие процесс размножения коронавируса в клетке.

По сообщению Bloomberg, увеличенные изображения вируса, были получены учеными из университета Гонконга с помощью электронного микроскопа. На снимках показана часть инфицированной клетки.

По словам профессора Джона Николса, каждая зараженная клетка производит тысячи новых инфекционных вирусных частиц, которые могут заразить другие клетки.

Исследователи изучают полученные в разные моменты времени образцы, чтобы лучше понять, как размножается новый вирус 2019-nCoV и сравнить этот процесс с размножением других коронавирусов, которые уже исследовались более тщательно.

Напомним, ранее в Китае уже было опубликовано фото коронавируса. Снимок обнародовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов.