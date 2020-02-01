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01.02.2020 22:05
Рубрика: Власть

Инициативы президента о школьном питании поступили в Думу

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по организации бесплатного горячего питания для школьников. Изменения направлены на реализацию положений из Послания главы государства Федеральному собрания.
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о здоровом питании. Первое чтение документ, внесенный парламентариями во главе со спикерами обеих палат, прошел в октябре прошлого года.

15 января Владимир Путин, обращаясь с Посланием, напомнил о важности принятия решения и предложил прописать ряд нюансов.

Фото: РИА Новости
Все младшие школьники будут обеспечены горячим питанием с 1 сентября

Одна из поправок, внесенных президентом, уточняет, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню ребенка должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства на реализацию закона будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Регион может получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Третья поправка касается сроков введения новой системы. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, глава государства предложил поэтапное внедрение изменений. А именно, у регионов будет срок с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявлял, что главная задача законопроекта - не просто обеспечение школьников начальных классов горячим питанием, но и в целом установление требований для детского питания. "Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка", - подчеркнул Неверов.

В школу предложили вернуть врачей и медсестер
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Законодательная власть Госдума

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