Инициативы президента о школьном питании поступили в Думу

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о здоровом питании. Первое чтение документ, внесенный парламентариями во главе со спикерами обеих палат, прошел в октябре прошлого года.

15 января Владимир Путин, обращаясь с Посланием, напомнил о важности принятия решения и предложил прописать ряд нюансов.

Одна из поправок, внесенных президентом, уточняет, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню ребенка должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства на реализацию закона будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Регион может получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Третья поправка касается сроков введения новой системы. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, глава государства предложил поэтапное внедрение изменений. А именно, у регионов будет срок с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявлял, что главная задача законопроекта - не просто обеспечение школьников начальных классов горячим питанием, но и в целом установление требований для детского питания. "Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка", - подчеркнул Неверов.