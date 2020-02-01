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01.02.2020 06:59
Рубрика: В мире

КНДР усилит меры безопасности в отношении дипмиссий из-за коронавируса

Пхеньян вводит дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников дипмиссий на территории страны для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом говорится в ноте МИД КНДР, направленной в том числе и посольству РФ в Северной Корее.

Фото: EPA
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Теперь сотрудники и гости аккредитованных в КНДР дипмиссий и представительств международных организаций, прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию, будут изолированы на 15 суток в местах своего проживания, сообщили российские дипломаты в Facebook. Те же, кто прибыл в КНДР начиная с 13 января, подлежат медосмотру. Кроме того, северокорейские медики будут регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, будут изолированы.

Также в течение февраля в КНДР не будут организовывать мероприятия, протокольные визиты и переговоры, а беседы по неотложным вопросам будут проводить по телефону, пишет РИА Новости. "Посольство уточняет вопросы практической реализации данных мер в отношении находящихся в КНДР российских граждан", - отмечают дипломаты РФ.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей, сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Еще около 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в России.

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