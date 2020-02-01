Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Днем ранее сообщалось о 9692 инфицированных и 213 жертвах, пишет ТАСС. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать провинция Хубэй и ее административный центр город Ухань (более 7,1 тысячи случаев инфицирования и 249 погибших). Далее следуют провинции Чжэцзян, Гуандун и Хэнань. В Пекине уже выявлено 139 инфицированных (один погиб), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян заразились 59 человек, из них двое скончались. По данным властей КНР коронавирус зафиксирован на территории всех основных территориальных единиц страны.

Отметим, что на сегодняшний день коронавирус 2019-nCoV выявлен еще в 23 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии в КНР международной чрезвычайной ситуацией.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's считают, что пандемия коронавируса из Китая может оказаться более существенным "черным лебедем", чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008-2009 годов. "Черным лебедем" в экономике называют труднопрогнозируемое событие со значительными негативными последствиями.