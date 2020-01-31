Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения. В ВОЗ уточнили название: "острое респираторное заболевание 2019-nCoV".

При этом главные рекомендации организации относительно того, как можно остановить распространение коронавируса, не содержат новых шагов. В частности, рекомендовано:

▪принять меры по раннему распознаванию болезни,

▪изолировать больных,

▪отследить их контакты.

Все это уже выполняют эпидемиологические и медицинские службы всех стран.

В Москве сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения вируса, которым руководит Татьяна Голикова. В частности, должен быть решен о режиме авиасообщения с Китаем.