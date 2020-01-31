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31.01.2020 07:46
Рубрика: Общество

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией

Текст: Ирина Невинная

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения. В ВОЗ уточнили название: "острое респираторное заболевание 2019-nCoV".

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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При этом главные рекомендации организации относительно того, как можно остановить распространение коронавируса, не содержат новых шагов. В частности, рекомендовано:

▪принять меры по раннему распознаванию болезни,

▪изолировать больных,

▪отследить их контакты.

Все это уже выполняют эпидемиологические и медицинские службы всех стран.

В Москве сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения вируса, которым руководит Татьяна Голикова. В частности, должен быть решен о режиме авиасообщения с Китаем.

Власти КНР пообещали остановить распространение коронавируса
Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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