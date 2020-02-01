Moody's: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

Коронавирус 2019-nCoV из Китая может иметь для мировой экономики очень тяжелые последствия. Об этом говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

В нем отмечается, что пандемия нового вируса может оказаться более существенным "черным лебедем", чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008-2009 годов. "Черным лебедем" в экономике называют труднопрогнозируемое событие со значительными негативными последствиями, пишет ТАСС.

В начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии. Аналитики сравнили китайский коронавирус с испанским гриппом, который свирепствовал в 1918 году, и отметили, что власти могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии.

Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы - медь, никель, цинк, алюминий и другие. По данным Moody's, этот показатель имеет четкую взаимосвязь с мировым экономическим ростом.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил о том, что к медицинским проблемам распространения нового коронавируса могут добавиться экономические. По его словам, складывающаяся ситуация потенциально способна привести к снижению мирового спроса на нефть.