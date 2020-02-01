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01.02.2020 17:53
Рубрика: Власть

Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Российская сторона высоко оценивает меры Китая по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И.

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Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере, говорится в сообщении МИД.

Между тем, по данным посольства РФ в Пекине, среди граждан России в Китае инфицированных нет. Диппредставительство поддерживает с ними постоянный контакт. Правительство России приняло решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Там в общей сложности проживает 341 соотечественник.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Распространение нового коронавируса

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