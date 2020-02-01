Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом

Российская сторона высоко оценивает меры Китая по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере, говорится в сообщении МИД.

Между тем, по данным посольства РФ в Пекине, среди граждан России в Китае инфицированных нет. Диппредставительство поддерживает с ними постоянный контакт. Правительство России приняло решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Там в общей сложности проживает 341 соотечественник.