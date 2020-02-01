Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Многолетнее служение патриарха Кирилла "ознаменовано благородными делами во имя утверждения мира и согласия в обществе", отмечается в тексте поздравления белорусского лидера, которое он направил 1 февраля Патриарху Московскому и всея Руси в связи с годовщиной интронизации, сообщили в пресс-службе президента РБ.

"Неустанные труды на благо церкви снискали вам высокий авторитет на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить неоценимый личный вклад в поддержание добрососедских дружественных отношений между народами Беларуси и России".

Александр Лукашенко особо отметил роль патриарха Кирилла как духовного лидера для миллионов православных верующих и подчеркнул, что его многолетнее патриаршее служение ознаменовано благородными делами во имя утверждения мира и согласия в обществе, воспитания нового поколения в духе уважения к семье и своему народу.

Президент Беларуси пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, долгих лет жизни, помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.