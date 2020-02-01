Мишустин назначил первого замглавы и статс-секретаря Минкомсвязи

Заместителями министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначены Олег Пак и Людмила Бокова.

Соответствующие распоряжения опубликованы вечером в субботу, 1 февраля, на сайте правительства.

Отметим, что Пак стал первым замглавы Минкомсвязи, а Бокова - статс-секретарем - заместителем. Ранее, 27 января, другим распоряжением Мишустин уже назначил ее замминистра, но без статуса "статс-секретаря".

Олегу Паку 44 года. В октябре 2013 года он был назначен статс-секретарем - замминистра связи и массовых коммуникаций РФ.

Людмиле Боковой - 41 год. Она была депутатом Госдумы, а с 2012 года являлась членом Совета Федерации. Занимала пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству.