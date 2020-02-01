Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января. Он забросил 13 шайб в 10 матчах и обошел сразу четырех легендарных хоккеистов в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В борьбе за звание лучшего в минувшем месяце Овечкин опередил немецкого форварда Леона Драйзайтля и российского голкипера клуба "Тампа-Бэй" Андрея Василевского.

Минувший месяц в НХЛ пошел под знаком Овечкина. Если бы не отказ от участия в Матче всех звезд и наложенную в связи с этим дисквалификацию, то капитан "Вашингтона" провел бы еще один лишний матч, и его результат мог быть даже лучше.

За 10 проведенных матчей в январе Овечкину удалось забросить 13 шайб. В списке лучших снайперов в истории НХЛ он по очереди опередил Теему Селянне, Марио Лемье, Стива Айзермана и Марка Мессье, став уже восьмым и доведя лицевой счет до 695 голов. На очереди - Майк Гартнер, забросивший 708 шайб.