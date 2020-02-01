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01.02.2020 19:12
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге

Текст: Елена Яковлева

Предложение вписать упоминание о Боге в Конституцию прозвучало на праздновании 11-летия со дня интронизации патриарха Кирилла.

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"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", - сказал патриарх Кирилл.

"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Он считает, что в обществе стоит начать дискуссию о необходимости такой поправки.

Общество Религия Власть Работа власти Внутренняя политика Патриарх Кирилл

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