Песков назвал время эвакуации граждан РФ из Китая

Самолеты ВКС эвакуируют российских граждан из КНР 3-4 февраля. Эти даты назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что представитель Кремля заявил, что по приказу Верховного главнокомандующего к эвакуации пораженных коронавирусом регионов Китая привлекут самолеты ВКС РФ.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал информагентствам Песков.

Уже известно, что в группировке будут пять бортов, в каждом - военные медики и специалисты-вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медпрепаратами.