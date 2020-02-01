Посольство: Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Российских граждан среди заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае нет, сообщает посольство РФ в Пекине.

"Призываем соотечественников соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством", - говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты уточнили, что в провинции Хубэй, являвшейся первоисточником распространения болезни, находится 341 российский гражданин, из них 300 - в административном центре Ухань. Посольство установило связь с 186 соотечественниками. Работа с россиянами проводится в режиме реального времени, заявления людей принимаются по телефону, по электронной почте и по социальным сетям.

В четверг правительство России приняло решение закрыть границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз. Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Все россияне, отдыхающие на острове Хайнань, должны будут вернуться домой до 4 февраля.

Напомним, ВОЗ признала вспышку заболевания коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае жертвами эпидемии стали 259 человек, инфицированы около 12 тысяч граждан.