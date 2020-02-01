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01.02.2020 20:55
Рубрика: В мире

Правительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай

Российский кабмин 1 февраля опубликовал два документа, связанных с коронавирусом, распространившимся в Китае. В них говорится о решениях, призванных предупредить проникновение опасного недуга в нашу страну.

Фото: REUTERS/ Thomas Peter
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В частности, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции правительство России приостановило безвизовые турпоездки в КНР.

Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР.

В опубликованном в субботу документе подчёркивается, что меры носят "исключительно временный характер".

Кроме того, на отдельных участках границы РФ с Монголией будет ограничено движение граждан Китая.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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