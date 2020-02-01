Правительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай

Российский кабмин 1 февраля опубликовал два документа, связанных с коронавирусом, распространившимся в Китае. В них говорится о решениях, призванных предупредить проникновение опасного недуга в нашу страну.

В частности, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции правительство России приостановило безвизовые турпоездки в КНР.

Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР.

В опубликованном в субботу документе подчёркивается, что меры носят "исключительно временный характер".

Кроме того, на отдельных участках границы РФ с Монголией будет ограничено движение граждан Китая.