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01.02.2020 01:01
Рубрика: Экономика

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о "минировании"

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании. Распространявшие такую почту аккаунты уже удалены, сообщает "Интерфакс".

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"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.

Там добавили, что все подозрительные аккаунты удалось идентифицировать, а затем навсегда отключить от сервиса.

"Вся имеющаяся информация об [администраторах почтовых ящиков] была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства", - рассказали в компании и уточнили, что могут передать ее властям РФ в установленном законом порядке. А именно - после получения официального запроса от России через Федеральную полицию Швейцарии.

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В ProtonMail заявили также, что не готовы нести ответственность за угрозы взрыва и не являются врагом России, а потому блокировка сервиса - избыточна.

Почтовая служба ProtonMail была заблокирована для работы на территории России 23 января. Как отметили в Федеральной службе безопасности, с адресов этой компании на электронные ящики органов судебной власти регионов РФ с 28 ноября 2019 года пришло свыше тысячи анонимных сообщений с ложными угрозами минирования.

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