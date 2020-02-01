Новый посол США займется в России "хоккейной дипломатией"

Посол США Джон Салливан перед хоккейным матчем "Спартака" и "Динамо" (на фото в центре). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Посол США в России Джон Салливан признался в любви к российскому хоккею и выразил готовность сыграть в той команде, куда пригласят хозяева. По словам дипломата, его хоккейное снаряжение скоро прибудет в Москву, сообщает ТАСС.

Салливан посетил хоккейный матч между столичными командами "Спартак" и "Динамо". Дипломату оказали честь вбросить шайбу перед началом поединка.

Посол США пояснил, что надеется заняться в России "хоккейной дипломатией", так как игра остается одной из самых популярных в стране. Примечательно, что в матчах Ночной хоккейной лиги регулярно выходит президент РФ Владимир Путин.

Джон Салливан считает, что хоккей объединяет народы и позволяет по случаю начать разговор о наиболее актуальных проблемах двусторонних отношений. При этом он назвал Александра Овечкина, выступающего за хоккейный клуб Вашингтона, наиболее ценным игроком в мире.

Напомним, новый посол США прибыл в Москву 16 января текущего года. В МИД РФ охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата", с которым готовы сотрудничать.