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01.02.2020 13:12
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Началась эвакуация россиян из Китая через Приморье

Текст: Александр Саможнев

В субботу, 1 февраля, началась эвакуация российских граждан из Китая через пограничные пункты Приморья в связи с эпидемией коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Первый автобус с россиянами уже прошел, подтвердили в аппарате правительства. Вывоз граждан России будет осуществляться через три автомобильных пункта пропуска. Пункт Пограничный открыли с 1 по 3 февраля, Красино будет работать 1 и 3 февраля, а Полтавка - с 1 февраля.

Между тем в пятницу правительство России приняло решение об эвакуации российских граждан из Уханя и из провинции Хубэй, где впервые было зарегистрировано опасное заболевание. При этом отмечалось, что будут учитываться пожелания каждого гражданина. С учетом конкретной ситуации определят количество необходимых авиабортов. Вернувшиеся в Россию должны будут пройти двухнедельный карантин.

По данным посольства РФ в Пекине, в провинции Хубэй проживает 341 россиянин. Заболевших среди них нет. Связь поддерживается в режиме реального времени по телефону, по электронной почте и по социальным сетям.

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