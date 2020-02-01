В Забайкалье доставлена уникальная тест-система для коронавируса

В Забайкалье будут выявлять коронавирус с помощью уникальной российской тест-системы.

В Центр гигиены и эпидемиологии Забайкальского края поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса. Лаборатория переведена на круглосуточный режим работы.

Полученная тест-система позволит провести 200 исследований. При необходимости достаточное количество будет в оперативном режиме доставлено дополнительно, приводит слова главного врача центра Александра Туранова официальный портал правительства региона.

"Набор реагентов был разработан государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В очень короткие сроки воспроизведено необходимое количество реагентов, также направлены четкие рекомендации по организации лабораторной диагностики", - пояснил Александр Туранов.

Стоит отметить, что подобная тест-система уже применяется в 15 регионах страны, в том числе и в Приморском крае.

Напомним, что в Забайкальском крае уже выявлен случай заражения коронавирусом. Гражданина КНР госпитализировали в тот же день, когда он пересек границу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Министерство инвестиционного развития Забайкальского края также организовало круглосуточную "горячую линию" по возвращению жителей Забайкалья из Китая: 8-924-386-58-31.