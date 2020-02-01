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01.02.2020 08:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

Текст: Артем Красиков
На пункте пропуска через российско-китайскую границу в Забайкальске организован специальный медицинский центр.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Как рассказала главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа, в регионе проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Все прибывающие из Китая люди сразу проходят лабораторные исследования.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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"В регионе зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день гражданин Китая уже выздоравливает. Он лежит в специальной боксированной палате", - сказала Светлана Лапа.

Все жители КНР при пересечении границы будут находиться в карантине в течение 14 дней. В министерстве здравоохранения края организована круглосуточная "горячая линия", где специалисты консультируют забайкальцев по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.

Кроме того, через китайский пункт пропуска "Маньчжурия" четыре раза в день буду вывозить россиян на автобусах. Одновременно граждане КНР смогут вернуться на родину через пункт пропуска "Забайкальск".

Общество Здоровье Правительство Минздрав ДФО Забайкальский край Распространение нового коронавируса

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