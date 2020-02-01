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01.02.2020 04:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае гражданин КНР, заразившийся коронавирусом, уже выздоравливает, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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По ее словам у пациента отмечается легкое течение заболевания, состояние удовлетворительное.

Он был госпитализирован сразу после пересечения границы. Мужчину поместили в специальную боксированную палату. Изоляция пациента продолжается с учетом всех необходимых требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Лица из близкого контакта также находятся в больнице.

В связи с угрозой распространения нового вируса в Забайкальском крае введены особые карантинные меры в районнах, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что на территории страны выявлено двое больных новой инфекцией, жертвами которой уже стали 259 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Распространение нового коронавируса

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