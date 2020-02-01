В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает

В Забайкальском крае гражданин КНР, заразившийся коронавирусом, уже выздоравливает, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

По ее словам у пациента отмечается легкое течение заболевания, состояние удовлетворительное.

Он был госпитализирован сразу после пересечения границы. Мужчину поместили в специальную боксированную палату. Изоляция пациента продолжается с учетом всех необходимых требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Лица из близкого контакта также находятся в больнице.

В связи с угрозой распространения нового вируса в Забайкальском крае введены особые карантинные меры в районнах, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что на территории страны выявлено двое больных новой инфекцией, жертвами которой уже стали 259 человек.