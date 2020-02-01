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01.02.2020 08:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье отменили занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае прекращены занятия в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Законодательного собрания региона Алексея Бутыльского.

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"Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны - Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы понимаем, что заболевание коварное в части своих проявлений, есть инкубационный период. Школьники уже не учатся", - сказал он.

Ранее пресс-служба городского комитета образования Читы сообщала, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, занятия в школах и в учреждениях дополнительного образования временно отменяются. Для учащихся организуют дистанционное обучение.

Напомним, что в России зафиксированы два случая заболеваемости коронавирусом. Один из них - в Забайкальском крае. Житель КНР госпитализирован и изолирован, он уже выздоравливает.

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