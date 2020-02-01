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01.02.2020 20:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Семак: Не вижу причин отправлять Кокорина в аренду

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в очередной раз высказался относительно будущего нападающего команды Александра Кокорина. По его мнению, нет причин, почему игрок не находится на сборе с "Зенитом".

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
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Самой жаркой темой зимнего перерыва РПЛ стало желание "Зенита" отправить Александра Кокорина в аренду в "Сочи" и нежелание самого футболиста покидать питерский клуб. Масла в огонь подливает главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который уже во второй раз заявил о том, что хочет видеть игрока в команде.

В первый раз это произошло после контрольного матча, в котором Семак доверил Кокорину капитанскую повязку. После того матча наставник "Зенита" заявил, что судьбу нападающего решает не он, а ему бы в "Зените" такой игрок пригодился. После этого, по данным СМИ, с Семаком общался генеральный директор клуба Александр Медведев.

Но в субботу Семак снова высказался на тему Кокорина для пресс-службы "Зенита".

"До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет", - сказал он.

Ожидается, что окончательное решение по Кокорину, по некоторым данным, будет принято в начале следующей недели. Среди вариантов - разрыв контракта и продолжение выступления в другом клубе РПЛ. Или же Кокорин доиграет сезон в "Зените-2", с которым он проводит сбор. Еще в один вариант - возвращение в "Зенит" - верится не очень.

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