Подозрения на короновирус у жителей Калмыкии не подтвердились

Подозрения на короновирус у госпитализированных в инфекционную больницу трех жителей Элисты не подтвердились. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Калмыкии.

"По предварительным данным Ставропольской противочумной станции, где провели оценку анализов элистинских пациентов, коронавирус не подтвердился", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Тем не менее, двое мужчин и женщина, которые недавно вернулись из Китая, по прежнему находятся в карантине и под наблюдением врачей инфекционной больницы. Их состояние нормализовалось и высокой температуры не наблюдается.

Кстати

С 1 февраля в Элисте все образовательные учреждения из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ закрыты на карантин. В школах, колледжах и детских садах запрещены также спортивные и культурно-массовые мероприятия.