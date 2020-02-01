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01.02.2020 18:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все школы Тюмени закроют на карантин

Текст: Наталия Швабауэр
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Тюмени приняла решение ввести карантин с 3 января во всех школах, поскольку в городе превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет.

Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга губернатора Тюменской области Александра Моора.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Февраль - месяц, когда у нас традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Все службы работают по своим алгоритмам, ситуация находится под контролем, - отметил он.

Также глава региона рассказал о дополнительных обследованиях студентов в общежитии Тюменского индустриального университета, откуда увезли в инфекционную больницу китаянку с коронавирусом.

- Те, у кого выявлены признаки ОРВИ и гриппа, даже не контактировавшие с этой студенткой, госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей. У них взяты анализы на определение коронавируса. Также под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая, - подчеркнул Моор.

В частности, завтра утром в Тюмень должен прибыть поезд из Пекина. Всех выходящих на станции пассажиров осмотрят врачи.

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