Все школы Тюмени закроют на карантин

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Тюмени приняла решение ввести карантин с 3 января во всех школах, поскольку в городе превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет.

Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга губернатора Тюменской области Александра Моора.

- Февраль - месяц, когда у нас традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Все службы работают по своим алгоритмам, ситуация находится под контролем, - отметил он.

Также глава региона рассказал о дополнительных обследованиях студентов в общежитии Тюменского индустриального университета, откуда увезли в инфекционную больницу китаянку с коронавирусом.

- Те, у кого выявлены признаки ОРВИ и гриппа, даже не контактировавшие с этой студенткой, госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей. У них взяты анализы на определение коронавируса. Также под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая, - подчеркнул Моор.

В частности, завтра утром в Тюмень должен прибыть поезд из Пекина. Всех выходящих на станции пассажиров осмотрят врачи.