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01.02.2020 18:14
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе

Текст: Юлия Кривошапко

Роспотребнадзор выпустил срочное постановление, которое определяет процедуру работы с гражданами, прибывающими из Китая и вводит дополнительные меры профилактики распространения коронавируса.

Фото: Михаил Солунин / ТАСС
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В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции. Власти регионов обязаны будут следить за тем, чтобы это требование соблюдалось.

Вместе с Минздравом руководству субъектов предписано обеспечить наблюдение за гражданами, пребывающими из Китая на срок до 14 дней (инкубационный период коронавируса).

Также от региональных руководителей потребуется определить схемы транспортировки из аэропортов в медицинские учреждения людей, которым может понадобиться наблюдение врачей.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, в Китае им заражены уже более 9 тысяч человек. Отдельные случаи зафиксированы и в других странах.

С 1 февраля 2020 года регулярное авиасообщение между Россией и Китаем временно прекращено. Остаются только чартеры. Исключение составляют регулярные рейсы между российской столицей и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

Также 1 февраля началась эвакуация россиян из китайских городов. По распоряжению президента Владимира Путина для этих целей будут задействованы самолеты ВКС России.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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