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01.02.2020 14:34
Рубрика: Экономика

Рублево-Архангельскую линию метро начнут строить до конца года

Текст: Ангелина Зеленькова

Строительство Рублево-Архангельской линии столичного метро начнется в конце этого года - начале 21-го. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, Рублево-Архангельская линия давно рассматривалась столичными властями в качестве перспективной линии развития метрополитена. Он отметил, что на сегодняшний день проведены финальные работы по утверждению трассировки этой линии. "Де-факто проектирование уже началось. Мы уже приступили к формированию технологических и технических заданий на проектирование. Причем проектирование не только градостроительное, с прокладкой трассировки, а уже с разработкой детальной проектной документации необходимой для начала работ. Ударное развертывание сил по строительству самой линии начнется уже в конце 2020 года - в начале 2021 года", - отметил Бочкарев.

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Подготовительные работы, которые нужны для формирования строительной площадки будущей линии, стартуют уже в этом году.

Ранее заммэра сообщал, что в нынешнем году планируется начать строительство 26 станций метро. В том числе начнется строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новых участков Коммунарской линии, станций "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

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