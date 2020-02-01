Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа

Сенат конгресса США назначил на среду пятое февраля голосование по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Члены верхней палаты большинством голосов одобрили в пятницу соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Ожидается, что глава Белого дома будет оправдан, а само голосование станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Начало голосования назначено на 16:00 по местному времени (00:00 мск четверга), пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Были утверждены обвинения по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Для отстранения президента потребуется две трети голосов сенаторов. Однако республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.