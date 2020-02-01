Сериал на выходные: "Мессия" - хайп вокруг чудес

В недалёком будущем в одной из безнадёжно осаждённых террористами ближневосточных столиц внезапно объявляется некий длинноволосый смуглый мужчина хиппарского вида. Он якобы насылает на злобных бородачей песчаную бурю апокалиптических масштабов и тем самым спасает группу оторванных от родной земли сирийских палестинцев. После чего решает вести их к Западному берегу реки Иордан.

Впрочем, у границы, оцепленной израильским спецназом, загадочная личность исчезает, оставляя измученных долгой пешей прогулкой (а также голодом, жаждой и назойливым вниманием СМИ) арабов спорить о том, считать его вторым пришествием великого пророка Исы согласно хадисам - или, согласно хадисам же, предвестником конца света, коварным Даджжалем. Ну а дальше аль-Масих - как он сам себя называет - начинает мелькать то в Иерусалиме, то в американском Техасе... Где торнадо остановит, где ребёнка под прицелом "айфонов" оживит, где блудницу на пусть истинный наставит - и всюду обрастает фанатичными последователями из числа приверженцев разнообразных конфессий.

Так начинается сериал Netflix "Мессия". С виду - этакий более-менее типичный неторопливый шпионский триллер с неплохим набором твистов и умеренным довеском фантастики. Кино на десять эпизодов, в котором за харизматичным проповедником-полиглотом с мутной биографией (Мехди Дехби) мотаются по городам и весям агент ЦРУ (добротная роль Мишель Монаган - будто на сдачу с очередной "Миссия невыполнима") и мрачный еврейский спецслужбист-алкоголик (вечно набыченный Томер Сислей). Но по одёжке, как известно, лишь встречают - да и не одёжкой в принципе шоу интересно.

А интересно оно главным образом плотной нафаршированностью всяческими смысловыми фокусами. Отдельно взятые, пожалуй, слишком уж толсты и слишком уж навязчиво по меркам пронизанного постмодерном времени торчат между строк: ну серьёзно, кого сейчас удивишь тем, что на зажравшемся Западе и на мудрёном Востоке книги уничтожают по разным причинам? Зато другие требуют внимательности (простительная альтернатива для "зумеров" - умение гуглить) и довольно занятны.

Вот, скажем, сам "лидер мнений" элегантно комбинирует реальные религиозные тексты с выдержками из леволиберальных/анархо-либертарианских "манифестов", однако никто замечает подвоха - настолько аутентично, складно и потенциально душеспасительно (в восприятии развесивших уши толп - и даже целого президента США) звучат огульные глобалистские призывы к "стиранию границ", "всеобщему разоружению" и т.д. и т.п.

Сюда же, разумеется, реверансы легендарному Крысолову из Гаммельна. Подмеченная грань между аксиоматической абсурдностью веры - и победой безумного хайпа над элементарным фактчекингом. Плюс, например, неистовый фолловинг всего, связанного с аль-Масихом, в соцсетях - наряду с попытками сделать из его деятельности мощный медиа-продукт. И амбивалентный тезис о "серости" правды - "горячая картошка" в поединке перманентных скептиков со слепо ведомыми.

Повторимся: никакого грандиозного откровения тут нет, поскольку подобные детали к началу двадцатых обязательны в любом произведении масскульта, препарирующем современный людской серпентарий с претензией на пересказ простым человеческим языком сложной социальной философии. А с другой стороны, мало какое из оных - в отличие от Messiah - может козырнуть достаточно связным сценарием без оркестра роялей в кустах и логичным (до релевантных сеттингу пределов) повествованием без отвлекающих от сюжетных дыр вау-эффектов.

Собственно, вау-эффектов на экране - при в целом весьма достойном визуальном оформлении - раз-два и обчёлся, и почти все они сводятся к творимым "топикстартером" чудесам. Которые могут быть закавычены, но могут, наверное, и не быть - в зависимости от того, является аль-Масих просто сильным иллюзионистом и мастеровитым психологом на службе у какого-нибудь там неомарксистского подполья - или действительно одарён чем-то необыкновенным. Ответы прозвучат не раньше второго сезона, хотя и первый, завершаясь симпатичным клиффхэнгером, всё-таки не скупится на выводы.

И напоминает о том, что в нашей с вами скорбной земной юдоли - отравленной переизбытком информации и энтропийно захламлённой - важны не сами по себе (а)гностические убеждения (как вариант - их категорическое отсутствие), а мотивированные ими действия паствы. Ну и голова на плечах - в условиях, когда даже откровение свыше не так уж трудно убедительно сымитировать, - никому не помешает. Опять же, мысль не шибко оригинальная, вот только давненько её не излагали так чётко и не помещали в нестыдную обложку.