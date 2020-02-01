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01.02.2020 13:08
Рубрика: ПДД

Штрафы за нарушения ПДД для водителей такси и автобусов предложили повысить

Текст: Александр Степанов
Министерство транспорта РФ предлагает вдвое увеличить штрафы водителям автобусов и таксистам за нарушение правил дорожного движения. Ведомство уже разработало соответствующие поправки для внесения их в Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, поправки предполагают, что штраф за управление технически неисправным автомобилем таксистам и водителям автобусов при перевозках пассажиров и багажа может быть увеличен с 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Фото: kadmy/ iStock
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Кроме того, наказание за проезд на красный сигнал светофора для таксистов и водителей автобусов планируется увеличить до 2 тысяч рублей. Сейчас для всех автомобилистов такой штраф составляет тысячу рублей.

В два раза (с 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей) планируется увеличить штраф за поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

С 5 тысяч до 10 тысяч рублей вырастет штраф за причинение легкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД.

В целом, проект нового КоАП предусматривает ужесточение ответственности для нерадивых водителей. Так, увеличение штрафа за нарушение скоростного режима может вырасти в разы. Так, за превышение скорости на 20-40 км/ч наказание могут повысить с 500 рублей до 3-х тысяч, за превышение на 40-60 километров в час штраф планируется увеличить до четырех тысяч рублей. Кроме того, за превышение скорости более чем на 60 километров водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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