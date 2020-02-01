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01.02.2020 12:42
Рубрика: Происшествия

СК заявил об угрозах отца, бросивших детей в Шереметьево, в адрес бабушки

Текст: Сергей Бабкин

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте получило информацию об угрозах в адрес бабушки детей, брошенных в Шереметьево.

Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск

Как сообщает пресс-служба ведомства, угрозы, по предварительным данным, поступают от отца брошенных братьев. Их оставили на попечение бабушки. Действиям отца дадут правовую оценку в рамках расследования уголовного дела об оставлении малолетних в опасности.

Напомним, что детей 6 и 8 лет отец бросил в терминале D аэропорта Шереметьево. Мужчину начали разыскивать, но он сам явился в следственный отдел. За судьбой ребят и их семьи продолжает следить вся страна.

Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет

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