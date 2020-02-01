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01.02.2020 19:58
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

Текст: Илья Соболев (Доха)
Московский "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1 в стартовом матче на товарищеском турнире в катарской Дохе.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Как это нередко бывает в предсезонных матчах, обе команды выставили смешанные составы. Например, у "Спартака" место в "старте" нашлось защитникам 18-летнему Никите Бакалюку и 19-летнему Павлу Маслову, до сих пор выступавшим за "Спартак-2". А у "Ростова" главной "достопримечательностью" стал Павел Мамаев, вышедший на поле впервые после освобождения из колонии и подписания контракта с ростовским клубом.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
О чем говорили на пресс-конференции перед турниром в Катаре

Первый тайм прошел в невысоком темпе, с обилием борьбы. То есть типично для этой стадии подготовки к возобновлению сезона. В перерыве обе команды полностью обновили составы. "Красно-белым" это пошло на пользу. Уже на 50-й минуте Резиуан Мирзов использовал разрезающую передачу Зелимхана Бакаева. А на 75-й все тот же Мирзов убежал на рандеву с ростовским голкипером и вышел из дуэли победителем - 2:0. В самой концовке ростовчане один мяч отыграли усилиями Денниса Хаджикадунича - 1:2.

Ранее "Локомотив" уступил в серии пенальти сербскому "Партизану". Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии 11-метровых лучше оказались сербы - 4:2.

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