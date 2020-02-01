США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам

Соединенные Штаты вводят временный запрет на въезд на территорию страны для иностранных граждан, побывавших за последние 14 дней в КНР и представляющих риск с точки зрения распространения коронавируса 2019-nCoV. Исключением станут члены семей американских граждан, а также те, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

Об этом в пятницу на брифинге в Белом доме заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, сославшись на соответствующий указ президента. Запрет вступит в силу второго февраля в 17:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск третьего февраля), пишет ТАСС. Министр подчеркнул, что "риск заражения для американцев сейчас низкий, а благодаря этим действиям мы сможем сделать так, чтобы он таким и остался".

Кроме того, власти США будут помещать на принудительный карантин на 14 дней своих граждан, побывавших в провинции Хубэй, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Эта мера будет касаться американцев, побывавших в Хубэе в последние две недели. Любого гражданина США, побывавшего в остальной материковой части Китая, подвергнут тщательному медицинскому осмотру, он также будет в течение двух недель находиться на карантине у себя дома под присмотром врачей.

Напомним, в четверг СМИ сообщили о первом в США случае передачи коронавируса от человека к человеку. Заболевший - мужчина в возрасте около 60 лет, супруга которого 13 января вернулась из Китая. Пара сейчас находится в госпитале в госпитале. Состояние здоровья мужчины стабильно, а женщина "чувствует себя достаточно хорошо".