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31.01.2020 05:33
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о первом в США случае передачи коронавируса между людьми

Китайский квартал Чигако, США. Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski Китайский квартал Чигако, США. Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski
Китайский квартал Чигако, США. Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зарегистрирован в США. Об этом сообщила телекомпания CNBC, ссылаясь на представителя Центра по контролю над заболеваниями и сотрудников департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Заболевший - мужчина в возрасте около 60 лет, супруга которого 13 января вернулась из Уханя. По данным СМИ, оба заболевших находятся в госпитале. Состояние здоровья мужчины стабильно, а 60-летняя женщина "чувствует себя достаточно хорошо", цитирует ТАСС. Это уже шестой случай заражения коронавирусом, выявленный в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, а пятеро заразившихся американцев выздоравливают. Он подчеркнул, что власти тесно работают с Китаем и другими странами. "Мы думаем, что для нас все очень хорошо закончится, в этом я могу вас заверить", - подчеркнул глава Белого дома.

Согласно обновленным данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус 2019-nCoV может объявиться в любой стране мира. Чрезвычайный комитет ВОЗ уже назвал распространение заболевания международной чрезвычайной ситуацией и призвал все страны быть готовыми к немедленной реакции на появление заболевших, к быстрому выявлению и изоляции больных.

В мире США Распространение нового коронавируса

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