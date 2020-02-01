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01.02.2020 05:20
Рубрика: В мире

Власти Мексики вывезут своих студентов из КНР из-за угрозы коронавируса

Мексиканские власти организовали выезд 52 студентов из охваченного вспышкой нового коронавируса Китая. В течение четырех дней молодые люди вернутся в Мексику по просьбе родных.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Первые 18 человек из Сианя, Тяньцзиня и Нанкина уже покинули страну и прибудут на родину завтра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Milenio. Всего в Китае учатся 62 студента из Гуанахуато, однако 10 из них решили не возвращаться. Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство поддерживает постоянную связь с соотечественниками в Китае и использует все возможные способы, чтобы вернуть их как можно скорее.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей, сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Еще около 100 человек заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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