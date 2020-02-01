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01.02.2020 00:42
Рубрика: В мире

Зеленский предложил американскому бизнесу разработку шельфа Черного моря

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил бизнес США принять участие в разработке шельфа Черного моря. Об этом он заявил по итогам переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео в Киеве.

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"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти", - передает слова Зеленского РИА Новости. В частности, Украина ожидает участия компаний из США в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа, добавил он.

Кроме того, Киев, по словам Зеленского, готов сотрудничать с Вашингтоном в "новых формах".

Агентство отмечает, что предложение Зеленского прозвучало на фоне заявлений компании "Укргазодобыча" об истощении пяти важнейших газовых месторождений. При этом в настоящее время идут поиски новых залежей.

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