15 немецких автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Немецкие автомобили традиционно входят в число самых популярных в России. Общими усилиями несколько брендов из Германии - Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche и снова примкнувший к ним Opel - продали в минувшем году 210 тысяч машин. Однако есть и те "немцы", которые покупатели по разным причинам обходят стороной. "РГ" изучила статистику продаж за 2019 год и выбрала из перечня моделей те, что продавались хуже остальных.

Для начала - пятерка самых невостребованных кроссоверов.

На пятом месте с конца - Mercedes-Benz GLE Coupe с результатом 2 128 продаж. Это, кстати, отличный результат для купеобразного кроссовера за 5,6-5,8 млн рублей, который уходил с рынка в ожидании обновленной модели. Напомним, в топ-10 оказался младший GLС Coupe, и нельзя сказать, что его показатель - 3 590 - отличается в разы.

Mercedes-Benz GLE Coupe. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Porsche Macan прошел рестайлинг и с весны 2019-го начал набирать обороты, но остановился на отметке 1 622 продажи. Ну а чего еще ждать от специфической модели с моторами мощностью 252-440 л.с. и ценой 4,1-6,9 млн рублей.

Porsche Macan. Фото: Пресс-служба Porsche

Легендарный Mercedes-Benz G-класс стал третьим с конца с 1 391 автомобилем. И это - без относительного доступного дизельного G 350 d, заказы на который стали собирать после обновления модели только в декабре. Теперь минимальная цена на машину составляет 7,9 млн рублей, тогда как до этого было 10 млн за 422-сильный бензиновый G 500 и 12,4 млн - за 330-сильный дизельный G 400.

Mercedes-Benz G-класс. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Самый невостребованный из кроссоверов BMW - X2 - разошелся тиражом 903 экземпляра. И это даже чуть лучше, чем в 2018-м, но втрое хуже, чем "родной брат", X1. Да, он не такой спортивный, зато более популярный. У X2 в линейке три модификации. Переднеприводная со 140-сильным бензиновым мотором стоит 2,2-2,4 млн, за полный привод придется отдать от 2,5 до 3 млн рублей.

BMW X2. Фото: Пресс-служба BMW

Ну и еще меньше спрос на самый компактный и доступный SUV от Audi - Q3. Результат - 551 продажа - объясняется еще и тем, что новая версия автомобиля появилась только осенью, а уже весной дилеры успешно распродали старую. Сейчас модель предлагается с бензиновыми моторами на 150 и 180 л.с. по цене от 2,3 до 2,9 млн рублей.

Audi Q3. Фото: Пресс-служба Audi

Что касается антирейтинга вне зависимости от типа кузова, то здесь - никаких сенсаций. В списке - дорогие кабриолеты, родстеры, купе и затесавшийся в их компанию хэтчбек.

Porsche Boxster. Фото: Пресс-служба Porsche

Заднеприводные родстеры BMW Z4 за 3,3-4,6 млн рублей и Porsche Boxster за 4,3-4,5 млн купили в количестве 43 и 42 штук соответственно, кабриолет E-Klasse от Mercedes-Benz за 5-6,3 млн рублей - 35, купе Porsche Cayman с оппозитными моторами за 4,2-4,4 млн - 34, еще один родстер с приводом на задние колеса Mercedes-Benz SLC-Klasse за 3,3-4,8 млн рублей - 21.

Porsche 718 Cayman. Фото: Пресс-служба Porsche

Аудитория остальных моделей не превысила и 15 человек за год. Ровно столько продаж было у хэтчбека Audi A3 Sportback за 2-2,2 млн рублей, 14 - у четырехдверного купе Mercedes-AMG GT Coupe за 6,8-11.3 млн рублей, по 12 - у кабриолета Mercedes-Benz S-Klasse Cabrio за 10-18 млн рублей и родстера Mercedes-AMG GT Roadster за 13,3 млн рублей. А замыкают список гибридные купе и родстеры BMW i8 по цене от 10 млн и выше. Даже в двух кузовах их тираж остался на отметке 10 экземпляров. Такие машины за такие деньги пока у нас не покупают.

Mercedes-AMG GT Coupe. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Отметим, что в нашем антирейтинге учитывались только модели, которые продавались в течение года хотя бы 6 месяцев.