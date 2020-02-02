Болельщики "Сельты" остались довольны дебютом Смолова

Фанаты "Сельты" оценили дебют форварда российской сборной Федора Смолова в матче с "Валенсией".

Напомним, что Смолов вышел на замену в концовке второго тайма и отметился одним ударом по воротам. 29-летний игрок за отведенное ему время выглядел вполне достойно. Что, впрочем, не помогло "Сельте" избежать очередного поражения (0:1).

"Если бы "Сельта" проводила так все матчи, выступала бы в Европе. Смолов, не проведя тренировок с командой, играл как Роналду", - написал в Twitter один из болельщиков клуба из Виго.

Еще один фанат "Сельты" отметил, что за 12 минут Смолов сделал на поле столько же, сколько за предыдущие 78 еще один форвард команды Габриэл Фернандес.

- Смолову нужно потренироваться, чтобы улучшить физику. Фернандес не забивает. За 12 минут матча с "Валенсией" Федор сделал больше, чем Фернандес за 78 минут. Думаю, Смолов неплохо сработается в атаке с Аспасом, - написал болельщик.

Добавим, что в следующем туре 9 февраля "Сельта" примет "Севилью". В турнирной таблице команда Смолова идет в зоне вылета - на 18-м месте.