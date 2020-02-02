Новости

Рассвет и закат ТагАЗа: история одного из знаковых российских автозаводов 13:48
На борту самолета Челябинск-Москва скончался пассажир 13:44
Кинооператоров Великой Отечественной войны увековечат в скульптуре 13:40
В Австрии слепили самого большого снеговика в мире 13:30
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы 13:20
В центре Москвы боксер напал на бойца Росгвардии 12:44
Под Тамбовом сгорел пассажирский автобус 12:38
Болельщики "Сельты" остались довольны дебютом Смолова 12:37
На дороги Волгограда вышли регулировщицы в тулупах времен ВОВ 12:36
В Канаде во время вечеринки застрелены три человека 12:35
В Башкирии мужчина напал на беременного врача 12:34
В Башкирии на заправке взорвался автомобиль 12:15
"Матовое стекло": опубликованы фото легких, пораженных коронавирусом 12:00
В Петербурге загорелось здание "Лениздата" 11:57
В Беларусь вернулся самолет Ил-76, доставивший медикаменты в КНР 11:50
Волгоград отмечает 77 лет Победы в Сталинградской битве 11:18
В КБР один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом 11:12
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске 11:04
Видео: прохожие подняли Mercedes, чтобы спасти сбитую женщину 11:00
Видео: На Урале ночью наблюдали падение метеора 10:55
В Новосибирске задержан организатор гараж-пати в обрушившемся кафе 10:41
Эвакуированных из Китая американцев посадили на карантин на военной базе 10:33
Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей Европы 10:00
Бастрыкин направил криминалистов СК в Новосибирск после обрушения в кафе 09:55
Пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске прооперировали 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
02.02.2020 12:37
Рубрика: Спорт

Болельщики "Сельты" остались довольны дебютом Смолова

Текст: Артур Нанян

Фанаты "Сельты" оценили дебют форварда российской сборной Федора Смолова в матче с "Валенсией".

Напомним, что Смолов вышел на замену в концовке второго тайма и отметился одним ударом по воротам. 29-летний игрок за отведенное ему время выглядел вполне достойно. Что, впрочем, не помогло "Сельте" избежать очередного поражения (0:1).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Черчесов: Смолов, Соболев, Комличенко не советовались перед сменой клубов

"Если бы "Сельта" проводила так все матчи, выступала бы в Европе. Смолов, не проведя тренировок с командой, играл как Роналду", - написал в Twitter один из болельщиков клуба из Виго.

Еще один фанат "Сельты" отметил, что за 12 минут Смолов сделал на поле столько же, сколько за предыдущие 78 еще один форвард команды Габриэл Фернандес.

- Смолову нужно потренироваться, чтобы улучшить физику. Фернандес не забивает. За 12 минут матча с "Валенсией" Федор сделал больше, чем Фернандес за 78 минут. Думаю, Смолов неплохо сработается в атаке с Аспасом, - написал болельщик.

Добавим, что в следующем туре 9 февраля "Сельта" примет "Севилью". В турнирной таблице команда Смолова идет в зоне вылета - на 18-м месте.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
В центре Москвы боксер напал на бойца Росгвардии
Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram