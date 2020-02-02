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02.02.2020 01:05
Рубрика: Спорт

Федор Смолов дебютировал за "Сельту"

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России Федор Смолов провел дебютный матч в испанской Примере за "Сельту". Он вышел на замену во втором тайме поединка против "Валенсии", который завершился поражений нового клуба Смолова - 0:1.
Фото: @RCCelta / twitter.com Фото: @RCCelta / twitter.com
Фото: @RCCelta / twitter.com

Дела у "Сельты" в чемпионате Испании складываются крайне неудачно. Команда перед матчем против "Валенсии" располагалась на скромном 18-м месте, а безвыигрышная серия насчитывала семь матчей. Последняя победа клуба из Виго датируется ноябрем прошлого года.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Одна из линий, которая у "Сельты" выглядит совсем бледно - это атака. Нападающий сборной Испании Яго Аспас забил всего семь голов, причем два - с пенальти. Именно с этим было связано желание клуба заполучить в свои ряды еще одного и желательно забивного форварда. Им оказался Федор Смолов, так и не ставший своим в "Локомотиве". После результативной игры за "Краснодар" в столице грозный бомбардир забил совсем мало, да еще, по слухам, разругался с Юрием Семиным, выразив недовольство его тренировками.

Ссылка в Виго стала для Смолова спасением и шансом проявить себя в Европе. В субботу его команда встречалась с "Валенсией", в составе которой из-за травмы не играет еще один россиянин - Денис Черышев. Смолов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте, после того как "Валенсия" открыла счет. Представленного времени Смолову не хватило для того, чтобы как-то изменить исход поединка. "Сельта" уступила - 0:1.

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