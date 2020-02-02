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02.02.2020 15:31
Рубрика: Культура

Фестиваль Sundance-2020 раздал призы

Текст: Сусанна Альперина
Десять дней и 128 полнометражных фильмов... На церемонии награждения кинофестиваля Sundance 2020 вручили 28 призов только за полнометражное кино. "Фильмы-лауреаты представляют собой новые достижения в глобальном независимом повествовании. Смелые, интимные и человечные истории", - так говорится о победителях в финальном релизе киносмотра. Напомним, что, помимо полнометражных, на фестиваль в этом году было отобрано 74 короткометражных фильма, а всего на фестиваль было представлено 15 100 картин.
Фото: EPA-EFE/GEORGE FREY Фото: EPA-EFE/GEORGE FREY
Фото: EPA-EFE/GEORGE FREY

"Мы верим, что искусство может пробиться сквозь шум и поляризацию мнений. В такие нестабильные времена, как сейчас, демократия и рассказ историй не отделимы друг от друга - они неразрывно связаны", - сказала Кэрри Патнэм, исполнительный директор Института Sundance.

Во время церемонии закрытия был объявлен и новый директор фестиваля."Поскольку мой последний фестиваль, где я работаю в качестве директора, подходит к концу, должен признаться, что для меня было честью всей жизни стоять рядом с этими творцами и в числе первых видеть, как их работы встречаются со зрителями", - сказал уже бывший директор Sundance Джон Купер. Табита Джексон пришла ему на смену.

Фото: Дмитрий Балта/РГ
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И, прежде чем назвать фильмы-победители, отметим, что фестиваль сделал акцент на том, что из 28 картин-призеров 12 (48%) сделаны женщинами; 10 (40%) - цветными людьми; и 2 (8%) - представителями ЛГБТ-сообществ. И вот основные награды Sundance-2020.

Предпочтения большого жюри и зрительской аудитории совпали в отношении корейского фильма Minari (режиссер Ли Исаак Чанг). Рассказ о семилетнем Дэвиде, чья жизнь переворачивается, когда его отец решает переехать с семьей из столичного города в сельский Арканзас и основать свою ферму. Время действия - середина 1980-х. У картины главный приз большого жюри и зрительских симпатий.

Такая же награда, но в области документального кино, присуждена американскому фильму Boys State (режиссеры Джесси Мосс и Аманда Макбейн). Лента - о необычном эксперименте: 17-летние мальчики из Техаса объединяются, чтобы создать свое правительство.

Приз большого жюри, оценивающий работы мирового кинематографа, отдали документальной картине Epicentro. Сделана в копродукции Австрии, Франции и США. Режиссер и сценарист Хьюберт Заупер. В центре внимания этого фильма - Куба. "Место, где был открыт новый мир, стало одновременно и романтическим видением, и предостережением", - говорится в аннотации к фильму. Приз большого жюри в категории мировая драма отдали ленте, в титрах которой значатся такие страны, как Иран, Франция, Германия, Швейцария и Люксембург. Ее названия Yalda, a Night for Forgiveness (режиссер и сценарист: Масуд Бахши). Главная героиня Мариам случайно убила своего мужа Насера и приговорена к смертной казни. Единственный человек, который может спасти ее, это Мона, дочь Насера. Все, что Мона должна сделать, это появиться в телешоу и простить Мариам. Но прощение оказывается трудным, когда они вынуждены заново переживать прошлое.

Приз зрительских симпатий в категории американский документальный фильм получила картина Crip Camp (режиссеры Николь Ньюнхэм, Джим Лебрехт). В центре внимания - Вудсток начале 1970-х годов. В летнем лагере для подростков с особенностями развития произошла революция, преобразившая их жизнь.

Фото: Ксения Бубенец
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Приз зрительских симпатий в категории мировое документальное кино - у британского фильма The Reason I Jump (режиссер Джерри Ротуэлл). Основанный на книге Наоки Хигасиды, этот фильм исследует опыт аутистов, которые испытывают проблемы со слухом, по всему миру.

Приз зрительских симпатий в категории мировая драма ушел к ленте совместного производства Мексики и Испании Identification Features (режиссер и сценарист Фернанда Валадез). Героиня фильма Магдалена совершает путешествие, чтобы найти своего сына, пропавшего без вести на пути к границе между Мексикой и США. По дороге встречает Мигеля - человека, недавно депортированного из США. И далее они путешествуют вместе: Магдалена ищет своего сына, и Мигель надеется снова увидеть свою мать.

Приз зрительских симпатий в категории NEXT вручили американо-мексиканской картине I Carry You With Me (режиссер и сценарист Хайди Юинг). История любви, вызванной случайной встречей двух мужчин в мексиканской провинции.

Полный список призов можно посмотреть на сайте фестиваля. Остается лишь добавить, что одним из победителей в конкурсе короткого метра фестиваля Sundance 2020 стала анимационная картина "Дочь" нашей соотечественницы Дарьи Кащеевой, которая живет и учится в Праге.

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