Как минимум два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне

Как минимум два человека получили ножевые ранения в ходе нападения, совершенного сегодня в районе Стрихэм на юге Лондона. Об этом сообщила полиция мегаполиса.
На данный момент степень тяжести ранений пострадавших и мотив нападения неизвестны.
В свою очередь, посольство РФ в Великобритании находится на связи с властями страны и выясняет, есть ли среди пострадавших в ходе этого ЧП россияне, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии.
Напомним, что ранее в Лондоне полицейские застрелили преступника, напавшего с холодным оружием на прохожих. Происшествие квалифицировано как теракт.