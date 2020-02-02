Как минимум два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне

На данный момент степень тяжести ранений пострадавших и мотив нападения неизвестны.

В свою очередь, посольство РФ в Великобритании находится на связи с властями страны и выясняет, есть ли среди пострадавших в ходе этого ЧП россияне, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии.

Напомним, что ранее в Лондоне полицейские застрелили преступника, напавшего с холодным оружием на прохожих. Происшествие квалифицировано как теракт.