Как Renault Arkana с шинами Nokian справляется с аномальной зимой

Как пережить зиму с шараханьем от аномального "плюса" к внезапному "минусу"? Мы взяли главную новинку прошлого года - Renault Arkana, которая оказалась обута в "липучки" Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, и испытали франко-финский тандем на московских дорогах.

Погода в этом году выкинула фортель. Из-за циклонов североатлантического происхождения всю первую половину зимы мы наблюдали устойчивый "плюс", снег, если и выпадал, перемежался с дождем, да и в феврале легкое похолодание слабо напоминало хрестоматийные русские морозы.

Какие шины могут справиться с такими капризами природы? Проверяем в деле Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, которая пришла на смену одноименной покрышке с индексом R2. Героиня нашего теста адресована владельцам кроссоверов и внедорожников, о чем свидетельствуют литеры SUV в названии. Если пришла зима, похожая на весну, то логично выбрать для облачения в шины R3 SUV кроссовер, больше подходящий для городской эксплуатации - переднеприводный вариант Renault Arkana, для которого предусмотрены колеса диаметром 215 60 R17.

К капризам погоды готовы

Фото: Борис Захаров

"Липучка" Nokian Hakkapeliitta R3 SUV позиционируется как шина нордического типа, читай - она ориентирована на дорожные и климатические условия стран Северной Европы и достаточно суровые российские зимы. Ее главные особенности - это направленный рисунок протектора и мощное ребро по его центру, усиливающее устойчивость. Для покрышек нового поколения был разработан также прочный каркас, но главный секрет адаптации к столь переменчивой погоде - это доработанные в сравнении с предшественником ламели - узкие канавки на протекторе.

В условиях столь нестабильной зимней погоды трудно переоценить тот факт, что усовершенствованные прорези превращают новую покрышку в настоящего хамелеона - она просто мастерски адаптируется к разным погодным условиям. К примру, клиновидные колодцы в составе ламелей работают как насосы - еще эффективнее, чем прежде отводят воду и мокрый снег из пятна контакта.

Улучшение управляемости на плотном снегу и льду обеспечила концепция Arctic Sense Grip, предполагающая агрессивный рисунок протектора (он окутан еще более плотной сеткой ламелей и V-образными разрезами по обе стороны центрального ребра), равно как усилители ламелей (расширения, благодаря которым "поры" резины могут оперативно раскрываться, создавая кромки для сцепления). Еще одно прорывное решение - это включение в состав резиновой смеси твердых частиц Cryo Crystal 3, работающих по алгоритму встроенных шипов, помогающих грести по шуге, льду, наледи и плотному снегу.

Важной особенностью компаунда новой шины является слойная структура. Под мягким наружным слоем скрывается второй, отличающийся высокой жесткостью. Такая схема обеспечивает, с одной стороны, высокую плавность хода, а с другой - повышает стабильность сцепных свойств и снижает сопротивление качению и износ. В резиновую смесь боковин в свою очередь включено прочное арамидное волокно, которое используется в бронежилетах. Читай - это надежнейшая защита от боковых ударов и порезов.

Все познается в сравнении

Фото: Борис Захаров

Теперь разберемся, как все эти технологии работают в условиях переменчивой российской, а в нашем случае московский, зимы. Значительная часть теста прошла по голому, слегка запорошенному снегом и местами обледенелому асфальту, а сам тест получился сравнительным.

Чтобы лучше прочувствовать масштаб улучшений в сравнении с покрышкой-предшественницей, мы начали знакомство с Nokian Hakkapeliitta R2 SUV размерности 235/45 R18 (шиной прошлого поколения) облачив в эти покрышки кроссовер Kia Soul с бодрым 1,6-литровым 200-сильным мотором.

Выдался как раз такой день, когда на дороги навалило снега, который начал быстро таять, превращаясь в снежную кашу. Поведение покрышки прошлого поколения в таких условиях просто-таки поразило. Там, где соседи по потоку плелись и перестраховывались, избегая резких ускорений и перестроений, Kia Soul продвигался с уверенностью ледокола, и это при безальтернативно переднеприводной компоновке!

Фото: Борис Захаров

Через пару дней, когда асфальт подсох, а на градуснике было что-то около нуля, снова пробую Soul c "второй" Hakkapeliitta. Покрышка ведет себя опять-таки очень предсказуемо, радует плавностью и тишиной при хорошей управляемости - налицо отличный баланс курсовой устойчивости и комфорта.

Однако все познается в сравнении. Пересаживаюсь на Renault Arkana с шинами Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и, дождавшись первого снегопада, вливаюсь в московский транспортный поток. Первое, на что обращаю внимание, - это уже знакомая по предшественнице высокая курсовая устойчивость.

Кажется, что эта покрышка буквально впивается в покрытый снежной шубой асфальт. Кстати, в обновленной резине между шашками протектора находятся выступы с зубцами, которые в релизах называют "Снежными Когтями". В том числе благодаря им новая шина имеет более эффективное сцепление при движении по глубокому снегу и льду, особенно во время торможения и ускорения.

Когда же пришлось въезжать на Renault Arkana в здание мойки, взбираясь по обледенелой горке, отметил про себя еще и джиперский потенциал этой резины. Технология Cryo Crystal 3, имитирующая стальные шипы, отлично работает. Французский кроссовер уверенно преодолел скользкий подъем даже на переднем приводе. Единственное, что я сделал, чтобы облегчить "французу" задачу, это отключил систему стабилизации, чтобы та не душила турбомотор.

К слову, в ходе разработки специалисты Nokian учитывали работу электронных ассистентов современных SUV. Среди прочего, эта Hakkapeliitta активно поддерживает системы курсовой устойчивости внедорожников и управляет высокими колесными нагрузками с высокой точностью и гибкостью.

Главный же прогресс в сравнении с предшественницей отмечаю во время езды по сухому асфальту. Hakkapeliitta R3 SUV производит впечатление более собранной и спортивной. Вроде бы это "липучка" - тип резины, который многие ассоциируют с заторможенностью реакций машины на повороты руля. Ан нет - Renault Arkana реагирует на повороты "баранки" без малейших запаздываний, финские шины не подламываются в быстрых и крутых поворотах, и на них можно прописывать змейки без опасений сорвать машину в опасный занос.

Плавно, но не валко

Фото: Борис Захаров

Все отлично и с акустическим комфортом - даже при устойчивом минусе и наледи на асфальте новая покрышка не досаждает шумом. Это вам не шипованная резина, гул от которой - практически неизбежный фон даже в автомобилях премиального сегмента.

В случае же с Hakkapeliitta R3 SUV характерный рисунок протектора в сочетании с эластичным составом резиновой смеси еще и гасит колебания и толчки, вызываемые колейностью и дорожными выбоинами. В результате за рулем отдыхаешь.

Езда получается на удивление приятной, и я не осознаю до конца, чья это заслуга - Renault Arkana с ее энергоемким и в то же время комфортным шасси, или все же главный вклад вносит финская шинная новинка. Наверное, истина где-то посередине. А то что ясно совершенно точно, так это, то что Hakkapeliitta R3 SUV размерностью 215 60 R17 подходит французской машине.

Впрочем, и Nokian Hakkapeliitta R2 SUV очень приятно удивила. Корейский кроссовер с этой резиной показался жестче, чем Renault Arkana с ее обувкой Hakkapeliitta R3 SUV, что связано в первую очередь с более низким профилем резины на "корейце". Однако очевиден и прогресс по части комфорта и управляемости, которого сумела добиться финская марка. Я не преувеличу, сказав, что эта шина создает чувство удивительного комфорта и в то же время предсказуемости как при минусовой, так и плюсовой температуре. При похолодании же сцепные свойства Hakkapeliitta R3 SUV лишь усиливаются без малейших жертв комфорту.

Фото: Борис Захаров

Остается, добавить, что Hakkapeliitta R3 SUV имеет обширный размерный ряд, состоящий из 63 продуктов, охватывая размеры от 16 до 21 дюйма - формат практически всех семенных моделей "легковушек". У многих версий есть также маркировка XL, что означает максимально возможную грузоподъемность. Например, из гибридных и электрических автомобилей новые Nokian Hakkapeliitta R3 SUV отлично подходят для Volvo XC90, BMW X5, MB GLC 350e и Tesla Model X.

Что же касается цен, они в московских сетевых магазинах варьируются в диапазоне от 8700 рублей до 10 500 рублей.