Как Renault Arkana с шинами Nokian справляется с аномальной зимой

Погода в этом году выкинула фортель. Из-за циклонов североатлантического происхождения всю первую половину зимы мы наблюдали устойчивый "плюс", снег, если и выпадал, перемежался с дождем, да и в феврале легкое похолодание слабо напоминало хрестоматийные русские морозы.
Какие шины могут справиться с такими капризами природы? Проверяем в деле Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, которая пришла на смену одноименной покрышке с индексом R2. Героиня нашего теста адресована владельцам кроссоверов и внедорожников, о чем свидетельствуют литеры SUV в названии. Если пришла зима, похожая на весну, то логично выбрать для облачения в шины R3 SUV кроссовер, больше подходящий для городской эксплуатации - переднеприводный вариант Renault Arkana, для которого предусмотрены колеса диаметром 215 60 R17.
"Липучка" Nokian Hakkapeliitta R3 SUV позиционируется как шина нордического типа, читай - она ориентирована на дорожные и климатические условия стран Северной Европы и достаточно суровые российские зимы. Ее главные особенности - это направленный рисунок протектора и мощное ребро по его центру, усиливающее устойчивость. Для покрышек нового поколения был разработан также прочный каркас, но главный секрет адаптации к столь переменчивой погоде - это доработанные в сравнении с предшественником ламели - узкие канавки на протекторе.
В условиях столь нестабильной зимней погоды трудно переоценить тот факт, что усовершенствованные прорези превращают новую покрышку в настоящего хамелеона - она просто мастерски адаптируется к разным погодным условиям. К примру, клиновидные колодцы в составе ламелей работают как насосы - еще эффективнее, чем прежде отводят воду и мокрый снег из пятна контакта.
Улучшение управляемости на плотном снегу и льду обеспечила концепция Arctic Sense Grip, предполагающая агрессивный рисунок протектора (он окутан еще более плотной сеткой ламелей и V-образными разрезами по обе стороны центрального ребра), равно как усилители ламелей (расширения, благодаря которым "поры" резины могут оперативно раскрываться, создавая кромки для сцепления). Еще одно прорывное решение - это включение в состав резиновой смеси твердых частиц Cryo Crystal 3, работающих по алгоритму встроенных шипов, помогающих грести по шуге, льду, наледи и плотному снегу.
Важной особенностью компаунда новой шины является слойная структура. Под мягким наружным слоем скрывается второй, отличающийся высокой жесткостью. Такая схема обеспечивает, с одной стороны, высокую плавность хода, а с другой - повышает стабильность сцепных свойств и снижает сопротивление качению и износ. В резиновую смесь боковин в свою очередь включено прочное арамидное волокно, которое используется в бронежилетах. Читай - это надежнейшая защита от боковых ударов и порезов.
Теперь разберемся, как все эти технологии работают в условиях переменчивой российской, а в нашем случае московский, зимы. Значительная часть теста прошла по голому, слегка запорошенному снегом и местами обледенелому асфальту, а сам тест получился сравнительным.
Чтобы лучше прочувствовать масштаб улучшений в сравнении с покрышкой-предшественницей, мы начали знакомство с Nokian Hakkapeliitta R2 SUV размерности 235/45 R18 (шиной прошлого поколения) облачив в эти покрышки кроссовер Kia Soul с бодрым 1,6-литровым 200-сильным мотором.
Выдался как раз такой день, когда на дороги навалило снега, который начал быстро таять, превращаясь в снежную кашу. Поведение покрышки прошлого поколения в таких условиях просто-таки поразило. Там, где соседи по потоку плелись и перестраховывались, избегая резких ускорений и перестроений, Kia Soul продвигался с уверенностью ледокола, и это при безальтернативно переднеприводной компоновке!
Через пару дней, когда асфальт подсох, а на градуснике было что-то около нуля, снова пробую Soul c "второй" Hakkapeliitta. Покрышка ведет себя опять-таки очень предсказуемо, радует плавностью и тишиной при хорошей управляемости - налицо отличный баланс курсовой устойчивости и комфорта.
Однако все познается в сравнении. Пересаживаюсь на Renault Arkana с шинами Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и, дождавшись первого снегопада, вливаюсь в московский транспортный поток. Первое, на что обращаю внимание, - это уже знакомая по предшественнице высокая курсовая устойчивость.
Кажется, что эта покрышка буквально впивается в покрытый снежной шубой асфальт. Кстати, в обновленной резине между шашками протектора находятся выступы с зубцами, которые в релизах называют "Снежными Когтями". В том числе благодаря им новая шина имеет более эффективное сцепление при движении по глубокому снегу и льду, особенно во время торможения и ускорения.
Когда же пришлось въезжать на Renault Arkana в здание мойки, взбираясь по обледенелой горке, отметил про себя еще и джиперский потенциал этой резины. Технология Cryo Crystal 3, имитирующая стальные шипы, отлично работает. Французский кроссовер уверенно преодолел скользкий подъем даже на переднем приводе. Единственное, что я сделал, чтобы облегчить "французу" задачу, это отключил систему стабилизации, чтобы та не душила турбомотор.
К слову, в ходе разработки специалисты Nokian учитывали работу электронных ассистентов современных SUV. Среди прочего, эта Hakkapeliitta активно поддерживает системы курсовой устойчивости внедорожников и управляет высокими колесными нагрузками с высокой точностью и гибкостью.
Главный же прогресс в сравнении с предшественницей отмечаю во время езды по сухому асфальту. Hakkapeliitta R3 SUV производит впечатление более собранной и спортивной. Вроде бы это "липучка" - тип резины, который многие ассоциируют с заторможенностью реакций машины на повороты руля. Ан нет - Renault Arkana реагирует на повороты "баранки" без малейших запаздываний, финские шины не подламываются в быстрых и крутых поворотах, и на них можно прописывать змейки без опасений сорвать машину в опасный занос.
Все отлично и с акустическим комфортом - даже при устойчивом минусе и наледи на асфальте новая покрышка не досаждает шумом. Это вам не шипованная резина, гул от которой - практически неизбежный фон даже в автомобилях премиального сегмента.
В случае же с Hakkapeliitta R3 SUV характерный рисунок протектора в сочетании с эластичным составом резиновой смеси еще и гасит колебания и толчки, вызываемые колейностью и дорожными выбоинами. В результате за рулем отдыхаешь.
Езда получается на удивление приятной, и я не осознаю до конца, чья это заслуга - Renault Arkana с ее энергоемким и в то же время комфортным шасси, или все же главный вклад вносит финская шинная новинка. Наверное, истина где-то посередине. А то что ясно совершенно точно, так это, то что Hakkapeliitta R3 SUV размерностью 215 60 R17 подходит французской машине.
Впрочем, и Nokian Hakkapeliitta R2 SUV очень приятно удивила. Корейский кроссовер с этой резиной показался жестче, чем Renault Arkana с ее обувкой Hakkapeliitta R3 SUV, что связано в первую очередь с более низким профилем резины на "корейце". Однако очевиден и прогресс по части комфорта и управляемости, которого сумела добиться финская марка. Я не преувеличу, сказав, что эта шина создает чувство удивительного комфорта и в то же время предсказуемости как при минусовой, так и плюсовой температуре. При похолодании же сцепные свойства Hakkapeliitta R3 SUV лишь усиливаются без малейших жертв комфорту.
Остается, добавить, что Hakkapeliitta R3 SUV имеет обширный размерный ряд, состоящий из 63 продуктов, охватывая размеры от 16 до 21 дюйма - формат практически всех семенных моделей "легковушек". У многих версий есть также маркировка XL, что означает максимально возможную грузоподъемность. Например, из гибридных и электрических автомобилей новые Nokian Hakkapeliitta R3 SUV отлично подходят для Volvo XC90, BMW X5, MB GLC 350e и Tesla Model X.
Что же касается цен, они в московских сетевых магазинах варьируются в диапазоне от 8700 рублей до 10 500 рублей.