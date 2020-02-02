Штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет 3 тысячи рублей. За три грубых нарушения правил в течение года, будет лишать прав. Для нетрезвых водителей, перевозящих детей, появится свое более суровое наказание. Также у таких водителей не будет возможности сесть за руль до суда.

Такие наказания предусмотрены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях, а также в Процессуальном КоАП, которые размещен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. После общественного обсуждения документы доработают и правительство внесет их в Госдуму. Вот наиболее громкие изменения КоАП.

Не гони

За превышение скорости от 20 до 40 км/ч вводится штраф 3 тысячи рублей против сегодняшних 500 рублей. Эту идею руководители Госавтоинспекции озвучивали еще в прошлом году. По их мнению, штраф в размере 500 рублей не воспринимается водителями как наказание. Они считают это платой за проезд. Тем более со скидкой 50 процентов за своевременную уплату.

За превышение скорости на 40 - 60 км/ч предлагается наказывать штрафом в 4 тысячи рублей. Сейчас - 1000 - 1500 рублей. А за превышение скорости более чем на 60 км/ч - штрафом 5000 рублей или лишением прав на 4 - 6 месяцев. При этом если сейчас за повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч грозит лишь увеличение штрафа, то если новый КоАП примут в таком виде, за это будет грозить лишение прав на год.

Кстати, скидка на оплату штрафа сохраняется. И надо сказать, что превышение скорости на 20 - 40 км/ч - это самое популярное нарушение.

Пьяным добавили срок

К управлению автомобилем в нетрезвом виде, а также к отказу от прохождения медосвидетельствования добавился новый состав. Если водитель попался в нетрезвом виде за рулем, ему грозит тоже наказание, что и сейчас - лишение прав на полтора - два года и штраф 30 тысяч рублей. Но если при этом в машине находился несовершеннолетний ребенок, младше 16 лет, то водителю будет грозить лишение прав на 2 - 3 года и штраф 50 тысяч рублей.

Изменилось понятие опьянения. Помимо установленных 0,16 миллиграмм этанола на литр выдыхаемого воздуха и 0,3 промилле в крови, наличия в организме наркотическхих и психотропных веществ добавляются "иные вызывающие опьянение".

За превышение скорости придется заплатить в шесть раз больше

Машина под залогом

Но это не единственное усиление ответственности нетрезвых водителей. Процессуальный кодекс предусматривает новые обеспечительные меры. В частности, залог за машину. То есть остановили нетрезвого водителя, медосвидетельствование показало, что он употреблял. Машина отправляется на штрафстоянку. Но забрать ее оттуда будет непросто. Сейчас он может забрать ее сам, протрезвев. Может попросить об этом трезвого приятеля. Но по новому кодексу забрать машину он сможет только после внесения залога в размере штрафа либо после уплаты соответствующего штрафа. То есть 30 или 50 тысяч рублей.

Вторая обеспечительная мера - временное ограничение права управления. Дело в том, что лишить прав может только суд. Но до суда с момента совершения нарушения может пройти довольно много времени. И все это время водитель, попавшийся нетрезвым, остается с правами и может водить автомобиль. Чтобы исключить такие ситуации, и введено временное ограничение права управления. Его накладывает непосредственно инспектор.

Кстати, отказ от медосвидетельствования обойдется дороже, чем выявленное медиками опьянение. За него предлагается ввести штраф 40 тысяч рублей и лишение прав от 2 до 3 лет.

Сложности оформления

А теперь давайте посмотрим, во что выльется оформление нетрезвого водителя. Для начала инспектор должен оформить протокол об отстранении водителя от управления. После этого проводится освидетельствование на алкогольное опьянение в присутствии двух понятых или под видеозапись. То есть водителю предлагают подышать в алкотестер. Об этом оформляется акт. Если водитель не согласен с показаниями прибора или прибор показал нули, а сомнения у инспектора остались, то водитель направляется на медосвидетельствование. Об этом составляется протокол в присутствии двух понятых или под видеозапись. По итогам медосвидетельствования составляется акт. Если установлено, что водитель нетрезв, оформляется протокол о правонарушении. Задержание автомобиля оформляется отдельным документом. А теперь ко всему этому добавляются еще два - протокол о применении залога на задержанный автомобиль и протокол о временном ограничении права управления. Итого восемь документов на одного нарушителя будет оформлять инспектор!

Если водитель совершил в течение года три грубых нарушения, ему будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет

Автомобиль в пользу государства

За повторное управление в нетрезвом виде придется не только отвечать по уголовной статье, но и лишиться автомобиля. Вводится конфискация транспортного средства в пользу государства. При этом автомобиль конфискуют даже в том случае, если он принадлежит другому лицу.

Конфискация непосредственно у нетрезвого собственника будет прописана в поправках к статье 264.1 Уголовного кодекса. Пока они разрабатываются. А у собственника, который передал управление водителю, наказанному за управление в нетрезвом виде, отберут машину по новой статье 34.34 нового КоАП за "непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК, с использованием данного транспортного средства".

Поясним, водитель попался нетрезвым за рулем чужого автомобиля. Его лишили прав, назначили штраф, а собственнику автомобиля отправили копию постановления. Если после этого нетрезвый водитель снова попадется за рулем этого же автомобиля, то его будут судить по статье 264.1 УК, а у собственника конфискуют машину по статье 34.34 КоАП.

Стоит напомнить, что водитель считается подвергнутым наказанию в течение года после его отбытия. То есть, если ему вернули права и он в течение года после этого снова попался нетрезвым за рулем, его будут судить по статье 264.1 УК как за повторное нарушение. А собственик машины, который доверил ему управление, останется без автомобиля.

Трижды виновен

Появилась в кодексе и статья, предусматривающая ответственность за систематическое нарушение правил. Если водитель совершил в течение года три грубых нарушения, ему будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Под грубыми нарушениями понимаются непредоставление преимущества пешеходам, поворот налево или разворот там, где это запрещено, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, разворот или движение задним ходом, где это запрещено, и превышение скорости более чем 60 км/ч. Грубым также считается нарушение, когда водитель не уступил дорогу другому автомобилю.

Еще одна новая статья - ответственность за опасное вождение. Термин в правилах уже давно существует, а ответственности за него до сих пор все не было. Теперь появится - штраф 5 тысяч рублей.

Стекла на просвет

Ответственность за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой, осталась прежней - штраф 500 рублей. А за излишнюю тонировку ее увеличили с 500 до 1000 рублей.

Причем повторное управление с тонированными стеклами обернется уже штрафом в 3 тысячи рублей. Будто это более опасное нарушение, чем управление с неисправной тормозной системой.

Без прав не рулить

Если за рулем оказался водитель, который не имеет права управления, то ему, как и сейчас придется заплатить штраф 15 тысяч рублей. Но если он попался вторично, то ему уже будет грозить штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, либо арест до 5 суток. Сейчас КоАП не предусматривает ответственности за такое повторное нарушение, и этим пользовались любители погонять. Ведь кроме штрафа к ним ничего применить нельзя.

Погоня дороже

Добавилась еще одна новая санкция "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". То есть если за водителем полиции пришлось гоняться, при его маневры были опасны, то его лишат прав на 2-3 года. А тех, кого нельзя лишить прав, например, их просто нет, будут штрафовать на 40 тысяч рублей.

Сейчас за это наказывают штрафом от 500 до 800 рублей, как за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

На глазок

В проекте КоАП дано четкое определение средств фото- и видеофиксации нарушений. Они должны размещаться в установленном порядке и фиксировать все нарушения в зоне своего обзора, работая без непосредственного воздействия на них человека. Это, по сути, цитата из решения пленума Верховного суда.

Но упрощенный порядок вынесения штрафов, как в случае с автоматической фиксацией, остался для нарушений в области благоустройства. То есть стоянка на газоне и неоплаченная парковка.

Также увеличен срок давности по привлечению водителей к ответственности с нынешних 2 месяцев до года. Так что если вам на почту будут приходить штрафы за нарушения, которые вы совершили год назад, - это будет по закону.

Стоит отметить, что участники рабочей группы говорят, что пока документ довольно сырой и требует внимательной доработки. В частности, он предусматривает ответственность за учебную езду по автомагистрали. Но Правила дорожного движения уже разрешили обучать водителей на автомагистралях. Поправка вступила в силу с 1 января этого года. Так что над проектом еще предстоит работать.

Между тем

Таксистам повышают тариф

Пока новый Кодекс об административных нарушениях находится на общественном обсуждении, Минтранс решил внести поправки в действующий КоАП. А именно ужесточить ответственность за нарушения правил водителями автобусов и такси.

Документ выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Согласно ему, если водитель управляет такси или автобусом с неисправными тормозами или рулевым управлением, то его оштрафуют на 1 тысячу рублей. Для всех остальных это нарушение обойдется в 500 рублей.

Проезд на красный сигнал светофора таксисту и водителю автобусу обойдется в 2 тысячи рублей, когда всем остальным в 1 тысячу. Левый поворот или разворот там, где это запрещено - 2-3 тысячи рублей. Для всех остальных 1-1,5 тысячи.

Если в аварии пострадал человек, то виновного таксиста или водителя автобуса предлагается наказывать штрафом 5 - 10 тысяч рублей. Для остальных водителей такое ДТП обходится штрафом 2,5 - 5 тысяч рублей.

Kомментарий

Кодексу требуются поправки

Подготовлен проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на портале правовых актов. Едва появившись, новация взбудоражила общественность, особенно автомобилистов. Редакцию засыпали вопросами по поводу "драконовских" мер, предложенных в документе.

Мы обратились с просьбой прокомментировать юридическое новшество к председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Павел Владимирович, новый документ прозвучал неожиданным диссонансом с трендом последних дней. Что это значит - "карать", "пресекать" или, как говорил классик, "хватать и не пущать"?

Павел Крашенинников: Для начала скажу, что в Древней Греции был такой царь Драконт (636 - 626 гг. до н.э.), он решал все вопросы через репрессии, поэтому подобные законы стали называть его именем. Так что драконы здесь ни при чем.

Что касается проекта нового КоАП, нужно отметить, что рабочая группа и министерство проделали большую работу при подготовке проекта столь важного документа. В то же время, нельзя не согласиться с тем, что проект очевидно усиливает репрессивные механизмы. Такой подход, по нашему мнению, не соответствует соразмерности административного правонарушения и наказания.

В целом представленный документ очень напоминает прошлый проект КоАП, отклоненный Государственной Думой еще в начале текущего созыва.

Настоящей модой последних лет стали штрафы. Ступил шаг не с той ноги - плати штраф. Даже в воинском уставе вначале значатся напоминание, замечание, выговор, а затем уже наряд вне очереди. Разве не существует иных мер воздействия, кроме как отщипнуть у человека от его зарплаты? Большинство из нас - не миллионеры, а многие допускают огрехи по неопытности, не успевают за переменами…

Павел Крашенинников: Безусловно, от любого закона требуется взвешенный подход. Необходимо соблюсти баланс репрессивности и превентивности мер нового Кодекса. Он должен в первую очередь способствовать защите нарушенных прав граждан и юридических лиц и служить профилактике правонарушений, обеспечению законности и правопорядка. Как говорится, уметь не столько покарать, сколько упредить и поправить.

Проект особенно взбудоражил автовладельцев. Не секрет, что на наиболее безопасные участки вполне современных дорог как черви после дождя выползают частные колченогие камеры или машины-ловушки. В суде были доказаны факты, когда они намеренно искажали реальную скорость машин себе в корысть. И из-за нескольких таких "ловцов удачи" станут отбирать права, а штрафы копить, как было при царе Горохе? Нам надо, чтобы люди опять хватались за забытые "ведерки"?

Павел Крашенинников: Честно говоря, вызывает особенное недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение Правил дорожного движения, в том числе предложение возвратиться к давно отвергнутой накопительной системе нарушений в этой сфере. Неоднозначны предлагаемые проектом меры - в несколько раз увеличить большинство штрафов, повысить сроки привлечения лица к административной ответственности. И совсем большие сомнения вызывают нормы проекта, связанные с возможностью конфискации автомобиля, в том числе чужого, на котором гражданин совершил правонарушение.

Карикатурный герой замечательного фильма "Карнавальная ночь" Огурцов произнес сакраментальную фразу: "Работа проделана большая, но так дело не пойдет". Может быть, лучше и ныне сначала обсудить проект нового Кодекса с обществом?

Павел Крашенинников: Бесспорно, очень важно обнародовать проект и провести его общественное обсуждение, поскольку он имеет большое значение для всего населения страны. Но уже очевидно, что проект "сырой".

Подготовил Борис Ямшанов