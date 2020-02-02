Кириенко: Россия создала "подушку безопасности" для обеспечения соцгарантий

Социальные гарантии, которые президент РФ предложил закрепить в Конституции, указывают на то, что Россия преодолела финансовый кризис и создала необходимую "подушку безопасности". Об этом заявил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" представитель Кремля рассказал о причинах внесения социальных поправок в Основной закон страны. Напомним, что законопроект, подготовленный по итогам заявлений главы государства в Послании Федеральному собранию, готовится ко второму чтению в Госдуме.

По словам Кириенко, особенно важен вопрос социальных гарантий - в частности, индексация пенсии, которая закрепляется в Конституции.

После принятия изменений, правительство, по его словам, не сможет сказать: "У нас сейчас нет денег", а затем приостановить индексацию.

"Это долгосрочная гарантия, что все обязательства будут всегда", - подчеркнул замглавы АП.

Он добавил, что еще пять лет назад о внесении нормы в Конституцию на тему обязательной ежегодной индексации пенсий было говорить рано. А теперь время для такого заявления пришло.

- Это то, о чем президент сказал в своем Послании, - напомнил Кириенко. - Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас.

И этот факт "значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями". Даже в условиях санкций Россия, продолжил представитель Кремля, "создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему".